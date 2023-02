Prima giornata da calciatori della Virtus Francavilla per i tre nuovi arrivati

Primi giorni da calciatori della Virtus Francavilla per Luca Prinelli, Davide Manarelli ed Ottar Magnus Karlsson. I tre ultimi arrivati in casa biancazzurra hanno contraddistinto l’ultimo giorno di calciomercato, ed ora sono pronti a dare il proprio contributo alla causa.

Davide Manarelli: “Sono qui per giocare dopo aver visto molto poco il campo nella prima parte di stagione. Ho tanta voglia di far bene. Sono un quinto di spinta, ma posso fare anche il terzino o il braccetto nei tre dietro”

Luca Prinelli: “È la mia prima avventura fra i grandi, sono sicuro di aver scelto bene perché qui a Francavilla sanno come impiegare i giovani. Voglio crescere individualmente e dare una mano alla squadra”

Ottar Magnus Karlsson: “Mi è piaciuto molto il progetto che mi ha proposto la società, penso che per me e per la mia carriera questa esperienza sia una bella opportinità. Ho scelto il numero 10 perché l’ho indossato già in Islanda e con quel numero sulle spalle ho fatto molto bene. Spero mi porti fortuna”

