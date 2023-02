Serie D, la presentazione della 22^ giornata

Un anticipo di fuoco caratterizzerà la 22^ giornata di campionato in Serie D. Barletta e Bitonto scenderanno in campo già domani, alle 20, così da dare vita al primo dei tre derby pugliesi in programma per questo fine settimana. I padroni di casa, dopo tre pareggi consecutivi, avranno tutte le intenzioni di accorciare sul primo posto, mentre i neroverdi sperano di affacciarsi per la prima volta in zona playoff. Un altro derby pugliese, questo tutto biancazzurro, si giocherà al Fanuzzi e vedrà in campo Brindisi e Martina. I ragazzi di mister Pizzulli, paradossalmente, danno il meglio proprio in trasferta, ma non sarà facile avere la meglio in casa di un Brindisi che per rendimento interno è secondo solo alla Cavese. Il terzo derby di giornata vedrà protagonisti Fasano e Molfetta nella città della selva. Ospiti a caccia di un successo che manca dal 13 novembre scorso, mentre il Fasano vorrà tornare ad esultare dopo due turni di digiuno, sia di gol che di vittorie. In programma anche due sfide apulo-lucane: Nardò-Lavello ed Altamura-Francavilla. Missione aggancio per i granata, ancora imbattuti in casa, che dovranno però vedersela con una formazione reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite. La Team Altamura, dopo aver perso con il Bitonto e pareggiato a Gravina, ha tutte le intenzioni di risalire la china. Per farlo bisognerà però superare un Francavilla in Sinni reduce dall’eliminazione in Coppa, proprio per mano della capolista. Completeranno il turno Matera-Cavese e la sfida tutta campana Puteolana-Gladiator. Degna di nota, infine, la gara che vedrà il Casarano di scena a Nocera Inferiore, in casa di una Nocerina che è reduce da tre sconfitte consecutive.

