Potenza: Un milione di grazie, un milione di “Te”lethon

Un viaggio lungo tra solidarietà e impegno, un percorso scandito da 17 maratone; era infatti il 2008 quando il Coordinamento di Potenza di Telethon muoveva i primi passi. Con 19 eventi organizzati in 10 comuni e una raccolta fondi di oltre € 25.000, si gettavano le basi di un’avventura fatta di entusiasmo e determinazione. Il bilancio del 2023, racconta la storia di una crescita continua: 150 banchetti distribuiti in 80 comuni e una raccolta fondi che solo quest’anno ha quasi toccato quota € 170.000. Numeri che testimoniano un lavoro instancabile e l’amore per una causa che unisce. Non sono solo le cifre a determinare il successo, ma il traguardo è il risultato di una comunità che ha creduto nel valore della ricerca scientifica e nella possibilità di regalare un futuro migliore a chi affronta sfide difficili.

Con il milione di euro raccolti negli anni, il gruppo lucano di telethon ha voluto celebrare questo successo in un evento che si è svolto nella sala Inguscio della regione Basilicata a Potenza.

