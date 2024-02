Potenza scende in campo con le nuove maglie in plastica 100% riciclata

Presentato il progetto di collaborazione tra Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura che ha l’obiettivo di sensibilizzare giocatori, tifosi e tutta la popolazione verso comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente.

La partnership, che segue il protocollo d’intesa siglato nell’aprile 2023, prevede l’utilizzo in campo, per la squadra giovanile del Potenza Calcio, di una nuova maglia realizzata in poliestere 100% riciclato, ottenuta attraverso il riciclo di 12 bottiglie di plastica.

La scelta di indossare le maglie Corepla è un gesto concreto che consacra ulteriormente anche l’impegno del Potenza Calcio, prima squadra in Italia a scendere in campo con il logo dell’Agenda 2030 dell’ONU sul petto.

“Lo sport può davvero essere un mezzo potente per veicolare messaggi importanti – ha spiegato Giovanni Cassuti, presidente Corepla -. Con questa collaborazione vogliamo impegnarci ancora una volta nell’essere motivatori del cambiamento, dimostrando come la plastica, se riciclata correttamente, possa diventare una preziosa nuova risorsa“.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Rete Corepla-Superficie pubblica”, grazie al quale nell’ottobre 2022 sono stati acquisiti 6 eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET alimentare distribuite in vari quartieri della città di Potenza. Ad oggi sono state raccolte più di 350mila bottiglie per un totale di oltre 10.000 Kg di PET, dati importanti che confermano una partecipazione attiva da parte dei cittadini.

Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente questo tipo di raccolta, Corepla si impegna a premiare i cittadini più meritevoli che raggiungeranno i 500 punti nella raccolta tramite i suoi eco-compattatori, con le magliette indossate dalla squadra giovanile del Potenza Calcio. Sarà possibile ritirare le magliette presso lo store del Potenza Calcio tramite un voucher rilasciato dall’eco-compattatore stesso.

“Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di ottimizzare l’efficacia della raccolta dedicata degli imballaggi in plastica tramite una diffusione sempre più capillare degli eco-compattatori per contribuire al raggiungimento degli obiettivi sia nazionali che europei di raccolta e avvio a riciclo. Potenza è un esempio di come queste raccolte possano integrarsi con successo nelle comunità”, aggiunge Giovanni Cassuti.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto erano presenti: il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia; la direttrice della Fondazione, Federica D’Andrea e Antonio Protopapa, direttore Gestione Operativa di Corepla.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione che ci permette di unire la passione per lo sport con l’impegno per l’ambiente. Indossare le maglie Corepla è un passo importante verso un futuro più sostenibile per il nostro club e per la nostra comunità. È importante lanciare segnali e messaggi di questo tipo per le future generazioni”, ha dichiarato Donato Mcchia, presidente del Potenza.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere attivamente la nostra comunità nel promuovere comportamenti responsabili e nel contribuire alla protezione dell’ambiente. Siamo grati di essere parte di questa iniziativa che pone l’accento sull’importanza della sostenibilità e dell’azione concreta che ognuno di noi può mettere in pratica nel quotidiano”, ha detto Federica D’Andrea, direttrice della Fondazione Potenza Futura.

