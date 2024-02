Cerignola gagliardo al “Vigorito”, è 1-1 con il Benevento

CERIGNOLA – 1-1 tra Benevento e Cerignola, altra prestazione gagliarda degli ofantini che portano via dal “Vigorito” un punto che non muove più di tanto la classifica ma fa morale. L’incornata di Capomaggio vanifica quella di Capellini.

I pugliesi approcciano alla gara con intensità e coraggio ma rischiano all’8’, quando un cross di Benedetti lascia a Pinato la possibilità di staccare a rete, il centrocampista sannita viene pescato, però, in fuorigioco. 16’, ancora i padroni di casa, Ferrante incrocia, fuori. I giallorossi salgono in cattedra e la sbloccano al 24’: calcio piazzato dalla sinistra, traiettoria di Ciano per Capellini che di testa non lascia scampo a Barosi, è 1-0 al “Vigorito”. L’Audace prova a reagire, occasione colossale al 35’: gravissimo errore di Improta, Paleari esce alla disperata e anticipa in maniera rude Vuthaj, D’Andrea perde l’attimo e prova a scavalcare il dolorante ma eroico portiere campano che vince il contrasto e salva i suoi. 43’, la mattonella di Sainz-Maza non è vincente, Paleari respinge la sua battuta e subito dopo intercetta l’incornata di Gonnelli. Benevento avanti di misura all’intervallo.

Nella ripresa è un grande Cerignola. I gialloblù salgono in cattedra e mettono alle strette la “Strega”. Il primo vero squillo giunge al 65’, bella sponda del neoentrato Malcore per Ruggiero che calcia potente ma centrale. Il gol è nell’aria, al 76’ Russo penetra sulla mancina ma Paleari dice ancora di no. L’estremo difensore non può nulla all’80’: punizione potente di Malcore, Paleari respinge ma sulla ribattuta Capomaggio corregge in porta e fa esplodere i circa 200 giunti da Cerignola per un pareggio ampiamente meritato. 87’, Vuthaj sfiora il gol dell’anno, acrobazia di livello assoluto che si stampa clamorosamente sulla traversa. L’Audace rischia di vincerla, ma anche di perderla. 88’, Ciciretti serve Lanini che incrocia dalla destra, brivido per gli ofantini che al triplice fischio portano a casa un punto storico, è 1-1 al “Vigorito”.

IL TABELLINO

BEN 1-1 CER

Benevento (3-4-1-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta (30’st. Simonetti), Agazzi (30’st. Nardi), Pinato, Benedetti; Ciano (14’st. Starita); Ferrante (14’st. Lanini), Marotta (23’st. Ciciretti). All. Auteri.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Barosi; Coccia, Visentin, Gonnelli, Tentardini (18’st. Russo); Ruggiero (41’st. Bianchini), Capomaggio, Sainz-Maza (30’st. Lombardi); Leonetti (18’st. Malcore), D’Andrea (30’st. Tascone); Vuthaj.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Marcatori: 24’pt. Capellini (B), 35’st. Capomaggio (C)

Note: ammoniti: Pastina (B), Vuthaj (C), Paleari (B), Ciano (B), Marotta (B), D’Andrea (C), Berra (B).

