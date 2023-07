Potenza: Scabbia all’ospedale San Carlo, 10 contagiati

Sono 10 le persone contagiate dalla scabbia nel reparto Geriatria dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. L’infezione, partita da un paziente anziano che era stato ricoverato per altre patologie, si è diffusa infettando nove tra tra infermieri e operatori socio-sanitari che operano nello stesso reparto.

Dall’ospedale San Carlo fanno sapere che non si tratta di un vero e proprio allarme: gli infetti sono stati isolati e la prossima settimana saranno effettuati ulteriori controlli per capire se l’infezione è stata debellata. Le attività di reparto proseguiranno normalmente.

COS’È LA SCABBIA – È una malattia contagiosa della pelle classificata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia legata all’acqua. È causata, principalmente, dall’acaro Sarcoptes scabiei, un parassita molto piccolo, di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico. L’infestazione negli animali causata da specie di acari simili viene chiamata “rogna sarcoptica”. La malattia può essere trasmessa da oggetti, ma più spesso dal contatto diretto pelle-pelle, con un elevato rischio dopo un contatto prolungato. L’infestazione iniziale richiede da quattro a sei settimane per diventare sintomatica. Poiché si riscontrano sintomi allergici, oltre al ritardo nella presentazione si ha anche un significativo ritardo nel sollievo dopo che i parassiti sono stati sradicati.

