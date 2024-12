Potenza: per la vigilia e Natale stop alle interruzioni idriche

Per 140 mila lucani residenti nei 29 comuni forniti dallo schema idrico Basento Camastra per i giorni della vigilia e di Natale arriverà il dono più atteso; l’erogazione continua dell’acqua.

La scelta del presidente della Regione Vito Bardi, anche commissario all’emergenza idrica che orma da oltre cinque mesi sta interessando la provincia potentina e due Comuni del materano, è stata quella di dare l’opportunità di festeggiare in famiglia senza che i tempi per brindisi, leccornie o docce o ancora peggio quelli di chi opera nel campo della ristorazione o dei servizi, siano dettati dai rubinetti chiusi alle 17, come accade quotidianamente durate la settimana o alle 19:30 il sabato.

Dunque garantita l’erogazione di acqua dalle 7 di martedì 24 dicembre alle 23 di mercoledì 25 dicembre. “In questi giorni – ha spiegato Bardi in una nota – ho disposto che Acquedotto lucano effettuasse operazioni di accumulo nei serbatoi del potabilizzatore di Masseria Romaniello per poter evitare interruzioni idriche nei giorni di festa”.

Intanto le piogge e la neve che negli ultimi giorni stanno cadendo in regione contribuiscono lentamente a riempire la diga che è passata dal totale svuotamento all’attuale milione di metri cubi, ancora troppo pochi rispetto ai nove milioni che il bacino può contenere a pieno organico, rinviando di fatto il tanto ambito ritorno alla normalità.

