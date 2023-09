Potenza-Monterosi 1-0: Monaco, ‘Dedico la rete a me stesso’

Le dichiarazioni del difensore del Potenza Calcio, Salvatore Monaco, autore, al suo esordio in rossoblù, della rete dell’1-0 con il Monterosi (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Sono tanto felice. Era quasi un anno che non facevo una partita ufficiale. La rete? Merito anche dei miei compagni che mi hanno messo in condizione di realizzare il gol partita e di esprimermi al meglio. Questo gol lo dedico a me stesso perché mi sono allenato quattro mesi nell’ippodromo da solo e nessuno mi dava la possibilità di giocare al calcio. C’è stato il Potenza con il direttore Varrà che ha puntato su di me e quindi dedico anche a lui, alla società e alla squadra questa vittoria”.

