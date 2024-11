Potenza: Cgil e Uil presentano lo sciopero del 29 novembre

Oltre 20 pullman e una previsione di tremila lavoratori che riempiranno Piazza Mario Pagano, a Potenza, per la giornata dello sciopero nazionale di otto ore, indetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria del Governo programmata per venerdì 29 novembre.

le modifiche necessarie alla manovra finanziaria sui temi del lavoro, del fisco e delle pensioni restano inascoltate – hanno sottolineato i segretari generali delle due confederazioni da Potenza, durante una conferenza stampa indetta per presentare gli aspetti organizzativi della manifestazione -.

Una manovra che non risponde alle esigenze dei lucani, che non prevede una redistribuzione della ricchezza, che non guarda al mondo del lavoro, ed alla sicurezza sui luoghi di lavori, proprio ieri infatti nel capoluogo di regione si è verificata l’ennesima tragedia con un operaio morto.

Per la Basilicata molte le vertenze aperte e tanti, troppi i lavoratori che per le confederazioni hanno perso la loro occupazione a causa anche di scelte politiche non condivise

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author