“Le sensazioni sono molto positive, è stata costruita una squadra giovane, che ha voglia di dire la sua in questo campionato, e speriamo di arrivare il più in alto possibile”. Ad affermarlo nel question time è il capitano del Potenza Calcio (18 reti la scorsa stagione in maglia rossoblù), Salvatore Caturano.

“Ogni stagione cambiano tante cose. In questo campionato ci sono squadre già attrezzate alla categoria, in quello passato tante squadre hanno fatto ricorso ad acquisti importanti a gennaio. Guardiamo a noi, a fare bene. Il Potenza deve dare l’anima in campo come l’anno scorso e l’obiettivo è pensare partita dopo partita. Personalmente, un anno fa iniziai la preparazione a Cesena per arrivare a fine ritiro. Da luglio abbiamo avuto modo di lavorare bene, di avere un ulteriore supporto e competenza a livello di staff tecnico, ci hanno preparati e stanno continuando a farlo. Sul modulo di gioco non ho una preferenza: prediligo l’area di rigore, giocare unica punta o in coppia è uguale. Chiaro che avere una spalla in più negli ultimi trenta metri fa sempre comodo. Il mio obiettivo è sempre di dare una mano alla squadra e a questa grande piazza. Non voglio risparmiarmi mai come ho fatto lo scorso anno e quindi mi auguro di superare anche il record dei 18 gol. Sul gruppo, ci sono under di qualità, tra gli altri, Asan Mata. Ha caratteristiche molto importanti, chiaro che deve migliorare tanto e caratterialmente è ancora inesperto. Però è molto giovane e va seguito nel percorso di crescita”.

