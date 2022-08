Un malore improvviso sul bagnasciuga è costata la vita a Pietro Alessandretto, 54enne di Maranello. L’uomo in vacanza in Salento si era recato in spiaggia, nella tarda mattinata, a Punta Prosciutto, per una giornata da trascorrere con amici e parenti, ma quando è entrato in acqua ha accusato un malore ed è morto. Purtroppo ogni rentativo di strapparlo alla morte, anche da parte dei sanitari del 118 intervenuti,si era rivelato vano. Sul posto sono giunti anche gli uomini della capitaneria di porto. La salma è stata restituita alla famiglia.