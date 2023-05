Portiere del PSG grave dopo una caduta da cavallo

Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, è rimasto vittima di un incidente mentre si recava in chiesa ed è attualmente ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia. Nonostante si sia parlato di una caduta da cavallo, il comunicato rilasciato dalla sua famiglia domenica sera non ha chiarito l’accaduto.

L’incidente è avvenuto dopo che il PSG aveva vinto la Ligue 1. Sergio Rico aveva ottenuto il permesso di recarsi da Strasburgo a Malaga e successivamente a El Rocio, nella provincia di Huelva, in Andalusia. Dopo aver trascorso poco più di un’ora e mezza con la famiglia e gli amici, Sergio si stava dirigendo a messa. Secondo i media spagnoli, sarebbe caduto dal suo cavallo, spaventato dal passaggio di un altro veicolo, che lo avrebbe colpito più volte alla testa. Le sue condizioni sono state subito giudicate gravi e un elicottero è stato inviato sul posto per trasportarlo all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove è attualmente ricoverato.

Sergio Rico, originario di Montequinto, nella provincia di Siviglia, ha 29 anni ed è cresciuto nel settore giovanile del Siviglia. Ha debuttato in Liga nel settembre 2014 trasferendosi nel 2020 al PSG, dove attualmente ricopre il ruolo di vice di Donnarumma. Nella scorsa stagione è stato prestato al Maiorca, mentre in questa stagione non ha ancora disputato alcuna partita.

