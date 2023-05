Lecce: In centinaia in strada per festeggiare la salvezza

Il Lecce conquista la salvezza con una giornata di anticipo e in città esplode la festa. Centinaia di tifosi si sono ritrovati in piazza Mazzini e nelle vie limitrofe per celebrare l’impresa della squadra di Baroni. Lunghi serpentoni d’auto, cori, caroselli e bandiere provano la gioia collettiva dei sostenitori giallorossi, riversatisi in strada subito dopo il fischio di chiusura del match di Monza, vinto al 101’ con un rigore di Colombo. Intanto, la società ha fissato la ripresa della preparazione per mercoledì pomeriggio.

