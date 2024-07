Pongracic saluta Lecce: ‘Sarò sempre un tifoso giallorosso’

“Cari leccesi, dopo due anni è venuto il momento per salutarvi. È stato per me un grande piacere e onore giocare per questo club e indossare questa maglia. Voglio ringraziare tutta la mia squadra, i miei compagni che sono diventati amici, la Società, i Mister e tutto lo Staff, e i tifosi che hanno creato una grandissima atmosfera in questi due anni. Grazie per tutte le emozioni e le esperienze che ho potuto vivere con voi. Questa città, questa regione e queste persone rimarranno sempre nel mio cuore. Resterò sempre un tifoso di questo club. Un grande abbraccio e ci vediamo presto allo stadio”. Con queste parole scritte sui social, Marin Pongracic si è congedato dai tifosi del Lecce dopo il suo passaggio alla Fiorentina.

