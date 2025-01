Polizia Ferroviaria: bilancio 2024 tra controlli, arresti e prevenzione

Controlli e arresti in aumento

Nel 2024 la Polizia Ferroviaria ha intensificato le operazioni di sicurezza, portando a controllare 4.344.425 persone (+24% rispetto al 2023), arrestare 1.147 individui e indagare 11.440 soggetti (+20%). Decisivo il supporto degli smartphone collegati alle banche dati di Polizia.

Sequestri e contravvenzioni

Durante l’anno sono state sequestrate 253 armi, 15 kg di eroina, 1 kg di cocaina e 35 kg di hashish. Sono state elevate 8.437 contravvenzioni, tra cui 1.463 al codice della strada e 3.376 per infrazioni al regolamento ferroviario. Controllati 32.198 bagagli con metal detector e ispezionati 180 depositi bagagli.

Pattugliamenti e prevenzione

Impegnate 32.199 pattuglie a bordo treno per un totale di 64.517 convogli presidiati. Effettuati 10.432 servizi antiborseggio (+4%), mirati a contrastare furti e truffe. Realizzate 35 operazioni straordinarie, tra cui “Stazioni Sicure”, “Rail Safe Day”, “Oro Rosso” e “Action Week”, focalizzate su sicurezza e prevenzione.

Le dichiarazioni di Martina Sergi, vice questore aggiunto della Polizia di Stato:

Collaborazione internazionale

Proseguita la cooperazione con RAILPOL, con partecipazione a operazioni come “Active Shield” e “Rail Prevention Week”. Controllati 19.204 stranieri (+69%), di cui 739 irregolari (+150%), anche congiuntamente con Polizie austriaca e tedesca lungo i confini di Brennero e Tarvisio.

Contrasto ai furti di rame

Effettuati 2.470 controlli nei centri metalli, 10.050 pattugliamenti e 2.280 controlli su veicoli sospetti. Recuperati 5 kg di rame rubato, arrestati 19 individui e denunciati 78.

Formazione alla sicurezza

La campagna “Train…to be cool” ha sensibilizzato oltre 59.165 studenti nel 2024, raggiungendo complessivamente 548.100 giovani dal 2014. L’iniziativa, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, promuove comportamenti sicuri in ambito ferroviario.

Un bilancio che evidenzia l’impegno costante della Polizia Ferroviaria nella tutela di viaggiatori, infrastrutture e sicurezza pubblica.

