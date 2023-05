Polignano: Coltivava papaveri da oppio, denunciato

Oltre 4.000 bulbi di papavero da oppio, per un totale di 62 chili di piante, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monopoli in un terreno non lontano dal centro di Polignano a Mare (Bari).

Il proprietario è stato denunciato per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel campo, destinato alla coltivazione per fabbisogno personale, c’erano anche ortaggi, alberi da frutto e fiori decorativi.

Nel terreno, i finanzieri hanno trovato fiori, riferiti ai papaveri da oppio, dall’altezza compresa tra i 30 e i 120 centimetri, dalla cui essiccazione o incisione delle capsule, come precisato in una nota, è possibile ottenere morfina, papaverina, codeina, oppio e, dopo trattamenti in laboratorio, anche eroina.

Gli esami effettuati dopo la scoperta hanno mostrato come i bulbi presentassero livelli rilevanti di morfina.

