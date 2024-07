Poli Bortone: Lisi fuori dalla giunta? Deluso guarda a Delli Noci? C’è chi parla di conferenza stampa a ore

La giunta Poli Bortone è pronta a nascere, c’è chi assicura che la mamma di Giorgio Pala, la dottoressa Gabriella Margiotta avrebbe già fatto le fotografie di rito da allegare al comunicato stampa: sarà quindi con molte probabilità lei una delle quote rosa tecniche. Un nome che avrebbe voluto la stessa Poli Bortone e che Pala avrebbe avvallato per aiutare il sindaco nella composizione della giunta ( questa la ricostruzione fornita da persone vicino a Pala stesso). Indiscrezioni interne a Palazzo Carafa intanto, riferiscono anche di un incontro avvenuto in mattinata tra il Sindaco, Ugo Lisi e Massimo Alfarano coordinatore della lista Tutta Lecce. Durante la riunione sarebbe emersa l’impossibilità di garantire il posto di vice sindaco a Ugo Lisi ma non solo. Numeri alla mano, all’ex parlamentare non spetterebbe neppure un assessorato. La Poli Bortone avrebbe chiesto a Lisi ed Alfarano di aspettare in attesa che si potesse concretizzare un incarico di sottogoverno a Roma ma questo non sarebbe bastato ad attenuare la delusione dei due. Fortemente deluso dalla pronesse mancate Lisi avrebbe confidato ai suoi, la volontà di convocare nelle prossime ore una conferenza stampa per illustrare il presunto tradimento ricevuto e annunciare la volontà di passare insieme ad Alfarano nel gruppo dell’Assessore Regionale Alessandro Delli Noci. Una separazione senza dote peró, perchè la consigliera Sara Lupo, eletta nella lista Tutta Lecce avrebbe già comunicato a Lisi ed Alfarano, la volontà di rimanere coerentemente in quel centrodestra che l’avrebbe eletta. A poco più di 15 giorni dal ballottaggio insomma, quelle lacrime di gioia sarebbero già diventate lacrime di sangue.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts