Picerno: Longo, ‘Vogliamo coniugare umiltà e ambizione’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo aver raggiunto uno storico traguardo come lo storico secondo turno di Coppa Italia Serie C grazie alla vittoria con il Taranto, il Picerno di Emilio Longo vuole tornare al successo anche in campionato: “Alla mia squadra chiedo impegno, continuità di rendimento e prestazione. Dovremo saper coniugare umiltà e ambizione”, ha dichiarato il tecnico dei rossoblù alla vigilia della sfida contro il Crotone

Gol subìti au palla inattiva: “Dobbiamo crescere su questo fondamentale e ci stiamo lavorando. È una fase di gioco che non ci vede ancora protagonisti, anche per merito degli avversari, dobbiamo alzare l’attenzione sulle palle inattive”.

Condizione fisica: “Non dobbiamo commettere l’errore di ragionare solo sull’aspetto fisico. Chi ha giocato 120 minuti con il Taranto ha accumulato carichi importanti, ma con la passione e la voglia giuste è più facile recuperare. Siamo in una situazione mentale importante e sarà fondamentale la motivazione della squadra. Con il Crotone proveremo a mettere in campo la nostra mentalità, senza porci il limite di aspettare l’avversario”.

Calendario: “Non sono Sarri e preferisco restare in silenzio. Lavoro e provo a dare il meglio, altrimenti parleremo per ore di questo aspetto. Non è di mia competenza operare valutazioni in tal senso, ma andrebbero fatte a bocce ferme. Tuttavia, la squadra ha la capacità mentale e la voglia di effettuare una grande prestazione anche domenica sera”.

Indisponibili e convocati: “Visto il tempo risicato, proveremo a recuperare quante più energie possibili. Ho convocato tutti gli effettivi per avere la possibilità di metterli in condizione di essere disponibili, anche grazie al lavoro dei fisioterapisti”.

