Bari, è sempre “X”. Finisce 1-1 contro la Reggiana al Mapei

Il Bari non va oltre il pari nella nona di campionato sul campo della Reggiana. È il settimo pareggio in nove gare per la formazione di Mignani che davanti a 1800 tifosi arrivati per sostenerla risponde con Di Cesare al vantaggio di Girma ma poi non riesce a pungere.

La cronaca: Mignani ritrova Diaw dal primo minuto e lo schiera in attacco con Aramu e Nasti, alle loro spalle Koutsoupias, Maiello e Acampora a centrocampo, Dorval, Vicari, Di Cesare e Frabotta in difesa davanti a Brenno.

Grande pressione della Reggiana nei primi minuti: al 10’ i padroni di casa passano con una ripartenza orchestrata da Pettinari per Girma che fa dieci metri palla al piede e batte Brenno. Al minuto 18 Brenno vola a deviare in angolo su un calcio di punizione di Kabashi che ci riprova al 23’ su assist di Antiste trovando la parata a terra del portiere del Bari. Nel momento migliore della Reggiana il Bari pareggia: sugli sviluppi di corner Maiello raccoglie la respinta della difesa di casa e serve Di Cesare appostato sulla sinistra: il capitano con una gran conclusione mette le cose in parità. Il Bari prova a prendere in mano il gioco ma è la Reggiana ad avere le occasioni migliori prima di andare negli spogliatoi: prima Girma gira fuori di testa su un cross di Pieragnolo, poi Antiste coglie il palo da centro area su un assist al bacio di Bianco, liberato da una sponda di Pieragnolo.

Ad inizio ripresa Mignani inserisce Matino per Diaw e passa al 3-5-2. Entra anche Sibilli per Koutsoupias e il Bari passa al 3-4-1-2. Bisogna aspettare il 34’ per vedere un’occasione per il Bari che sugli sviluppi di un corner conclude alto con Di Cesare. La Reggiana prova a far male in ripartenza al minuto 39’ ma Antiste incrocia troppo la conclusione che termina a lato. Finisce 1-1 dopo 4’ di recupero.

9a g. Serie BKT: Reggiana-Bari 1-1

Marcatori: 10’pt Girma (R), 33’pt Di Cesare (B)

Reggiana (4-3-3): Bardi, Pieragnolo (35’st Libutti), Rozzio (c), Pettinari (17’st Gondo), Marcandalli, Antiste, Sampirisi, Crnigoj (17’st Nardi), Bianco, Kabashi, Girma (35’st Djamanca)

A disp.: Sposito, Satalino, Cigarini, Lanini, Fiamozzi, Dariva, Szyminski

All. A. Nesta

Bari (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Koutsoupias (12’st Sibilli), Maiello (31’st Benali), Acampora, Aramu (38’st Bellomo), Nasti (31’st Morachioli), Diaw (1’st Matino)

A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Antonio Giua (Olbia); assistenti: Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Sig. Francesco Cortese (Palermo). Quarto Ufficiale: Sig. Marco Emmanuele (Pisa). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), AVAR: Rosario Abisso (Palermo)

Ammoniti: Acampora (B), Kabashi (R), Bianco (R)

Angoli: 5-9

Rec.: 2’pt;

Note: 25’pt espulso per proteste dalla panchina Campofranco (collaboratore tecnico Bari)

Stadio ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ – Reggio Emilia; cielo sereno, 28°C, terreno in ottime condizioni; 10.081 spettatori (1.782 tifosi ospiti)

