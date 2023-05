Piccole Cime Crescono, grande successo per Festa dello scambio dei semi 2023

Colori, sorrisi, giochi e speranza in un mondo migliore da consegnare agli adulti di domani. Per centrare l’obiettivo, bisogna educare e sensibilizzare i bambini e le famiglie. Nell’istituto Marcelline di Lecce di scena la “Festa dello scambio dei semi”, momento conclusivo dell’esperienza Cime di Rapa Education– Piccole Cime Crescono, progetto che, nell’anno scolastico che sta per terminare, ha visto protagonisti gli studenti di oltre 60 istituti pugliesi. Un vero e proprio cammino educativo durante il quale i piccoli studenti, seguiti da educatori e farmer Cime di Rapa, hanno realizzato un orto didattico in ogni sede scolastica. La Festa dello scambio dei Semi si inserisce nell’ambito della “Settimana della Biodiversità Pugliese 2023”, in programma fino al 26 maggio. L’evento è stata l’occasione per prendere dimestichezza con temi quali: biodiversità, natura, tutela, riscoperta dei saperi e dei sapori antichi, rispetto e valorizzazione del territorio. Si è cercato di sensibilizzare i più piccoli e le famiglie sulla necessità di riscoprire il valore della legalità nel rispetto della biodiversità e del lavoro come unico modo per garantire un futuro verde e sostenibile. Di questo si è parlato durante il seminario “Biodiversità è Legalità”, perché un mondo (bio)diverso è, soprattutto, un mondo legale. L’evento è stato anche occasione di socializzazione, non solo con l’apprendimento e l’ascolto, ma anche attraverso lo scambio attivo. I piccoli studenti hanno costruito l’orto didattico del loro prossimo anno scolastico, garantendo il naturale ricambio, secondo un basilare principio di rotazione e dinamicità della terra! La Festa dello Scambio dei semi è stata anche giochi, magia, esposizione, spettacoli e buon cibo. Cime di Rapa Education è un progetto pensato per le scuole: luogo privilegiato per svolgere un’indispensabile azione di educazione preventiva riguardo temi ambientali e della biodiversità. La scuola è, tuttavia, anche il luogo giusto per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze relative ai fattori di rischio per la salute, per favorire abitudini sane e sostenibili, attraverso iniziative di educazione alimentare rivolte alle giovani generazioni. Tutto ciò è, e sarà fondamentale, per sostenere lo sviluppo sociale e personale (non solo) del piccolo studente, ma anche del mondo del futuro. Per l’occasione è stata presentata la nuova iniziativa “Cime di Rapa Education- Generazione Bio”: un progetto di valorizzazione e diffusione dei PAT (Prodotti Agroalimentari Territoriali) della Regione Puglia, all’interno degli istituti di scuola primaria e nelle piazze dei Comuni appartenente alla Valle della Cupa. La proposta progettuale è finanziata dal GAL Valle della Cupa e promosso da ATS EATS con soggetto capofila Gruppo di Ricerca Dedalos. Evento di diffusione organizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore Onlus e il patrocinio della Settimana della Biodiversità Pugliese.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp