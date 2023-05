Congedo: “G7 in Puglia? Gran riconoscimento da Premier Meloni’

Puglia- Una grande opportunità per la Regione ospitare il G7. “Un grande onore per la Puglia e per tutto il Sud ospitare il G7 del prossimo anno. Grazie al presidente Meloni, la Puglia sarà la culla dei Grandi della terra, diventando il ponte strategico – come ha detto Meloni – tra Oriente e Occidente. Per la Puglia un’opportunità di grande visibilità planetaria e al contempo una sfida per essere all’altezza dell’evento. Non ci faremo trovare impreparati”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp