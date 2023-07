Peschici: A fuoco furgoncino, danneggiate diverse auto

Un incendio partito dal furgone utilizzato da un panificio ha coinvolto altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. E’ accaduto alle 4.30 di lunedì 17 luglio a Peschici, in provincia di Foggia. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Il titolare del panificio ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

