PD, Caracciolo ribadisce innocenza dopo dimissioni da capogruppo in Regione

BARI – Filippo Caracciolo ribadisce la sua innocenza in relazione al procedimento giudiziario in cui è indagato per corruzione e turbativa d’asta. L’inchiesta, risalente al 2017 e relativa ad un appalto per una scuola di Corato, ha portato il consigliere regionale a dimettersi dal ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Regione. Il commento dell’esponente dem, che si dice sereno e fiducioso sulla vicenda.

