Bari: Pavoletti gela il San Nicola al 95’, Cagliari in Serie A

Il Cagliari è la terza squadra promossa in Serie A. Nella finale di ritorno dei playoff giocata in un San Nicola strapieno (58mila spettatori), la formazione sarda ha battuto il Bari 1-0 con una rete in pieno recupero di Pavoletti (95’) che vale la promozione nella massima serie. All’andata, la sfida giocata in Sardegna si era conclusa 1-1.

