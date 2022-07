TRANI – Parco di via Andria in cerca del servizio di gestione. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che ha puntato i riflettori sull’area verde situata nel quartiere Sant’Angelo, a ridosso della zona nord della città. Il parco, ultimato nel 2016, rappresenta un punto cruciale del co-capoluogo della BAT, che punta ad un’assegnazione longeva della sua gestione.

Il bando di gara pubblicato sull’albo pretorio specifica che l’affidamento si quantifica in 9 anni, con la presentazione delle offerte che sarà possibile entro venerdì 5 agosto. Nei costi dell’area di proprietà comunale verrà contemplata la gestione del chiosco interno al parco, da adibire a bar, e della pista baby cars dedicata ai più piccoli, nonché la custodia e la cura degli spazi verdi e la manutenzione di locali, servizi igienici, arredi ludici ed impianti elettrici.

Il parco di via Andria rientra in un progetto di riqualificazione delle periferie che Trani sta portando avanti da anni. Si tratta della terza area verde, con una quarta in arrivo nei prossimi mesi, a cui si aggiungono piste ciclabili, manutenzione di via Parini e migliorie edilizie per scuole ed impianti sportivi. L’obiettivo principale è proprio quello di una struttura sportiva polivalente che potrà contare sui 700mila euro ottenuti dal bando Sport e Periferie del 2020. La nascita degli spazi verdi andrà ad inquadrare in termini logistici e geografici anche l’idea di un nuovo impianto sportivo nel quartiere Sant’Angelo.