Bari, ottanta giornaliste per il Forum del Mediterraneo

BARI – “Womanchine learning. Virtuali, aumentati, artificiali. Nuovi mondi a portata di prompt” è il leit motiv dell’ottava edizione del Forum delle Giornaliste del Mediterraneo che quest’anno si apre a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’intelligenza artificiale generativa sta già rivoluzionando il sistema globale dell’informazione e della comunicazione. Ma quali sono le opportunità offerte dall’AI e quali sono i rischi per il lavoro giornalistico? È questo il tema al centro della manifestazione che anche quest’anno si svolge in collaborazione con l’Università di Bari. Una platea di 80 giornaliste, attiviste della società civile, rappresentanti delle istituzioni, accademiche, ricercatrici, provenienti dai paesi del Mediterraneo si confronteranno su questi temi, in otto panel, per un totale di 16 ore di formazione

