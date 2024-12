Ostuni:1984-2024 A 40 anni dalla Maturtà la III A del Liceo Classico si rincontra

Rincontrarsi dopo 40 anni. Non è il titolo di un film romantico ma quello della reunion dei “ ragazzi” della III A del Liceo Classio “Antonio Calamo”di Ostuni a quasi mezzo secolo dall’anno della maturità. Grazie alla tecnologica i compagni di classe si sono ritrovati in pochissimi giorni e si sono dati appuntamento per trascorrere una serata insieme in un ristorante della città . C’erano quasi tutti. Le chiacchiere e il raccontarsi dopo 40 anni è stato emozionante. La III A si è data appuntamento per la prossima estate .Come a dire i ricordi dell’adolescenza non si assopiscono mai !

