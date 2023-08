TARANTO – Il Consigliere regionale Renato Perrini torna sullo scottante tema del completamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. In una nota afferma: “Grazie al Governo Meloni finalmente sbloccati i fondi per il completamento della struttura”

“Fondi – prosegue Perrini – che erano bloccati e che, grazie a un lavoro sinergico con il Ministero della Salute e con il sottosegretario Marcello Gemmato, sono finalmente disponibili per un cantiere che, come avevo denunciato lo scorso ottobre, stava per fermarsi del tutto, accumulando ulteriore ritardo, già mostruoso, rispetto ai tempi di consegna. Lo dissi sin dal primo momento, ormai molti anni fa: 150 milioni di euro non sarebbero mai bastati per consegnare ai tarantini il nuovo ospedale, ne servivano molti di più. Oggi, con lo sblocco di altri 110 milioni di euro, auspico che si proceda speditamente verso il completamento dell’opera per dare sollievo alla sanità tarantina purtroppo in grave affanno”, conclude Perrini.

