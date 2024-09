Oria, malore durante la festa patronale: muore il sindaco di Cirimido

ORIA – è stato un malore a stroncare il 75enne Franco Tagliabue, sindaco di Cirimido in provincia di Como: l’uomo, in vacanza in Puglia insieme alla famiglia, si è spento nella serata di venerdì ad Oria, durante i festeggiamenti della festa patronale in onore di San Barsanofio. L’amministratore si è sentito male in strada. È stato soccorso prima da un passante e poi dagli operatori del 118. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Per Tagliabue non c’è stato nulla da fare. Già sindaco per oltre 10 anni, di recente era stato rieletto per la quarta volta. Lascia moglie e due figli.

La notizia, dalla Puglia, è subito arrivata nella cittadina lombarda. Tante le condoglianze e i ricordi per il politico, ma anche gli abbracci alla sua famiglia. Ora, sarà il vice Luca Zucchetto a portare avanti l’amministrazione comunale di Cirimido.

