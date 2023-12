Oria, finanziato il PEBA: via al piano di eliminazione delle barriere architettoniche

“Siamo lieti di annunciare un grande passo avanti per la nostra amata città: Oria avrà il suo piano di eliminazione delle barriere architettoniche“. Con questa nota ufficiale, il Sindaco di Oria Cosimo Ferretti ha annunciato che per la cittadina federiciana è stato finanziato il così detto PEBA. Un traguardo significativo che ha visto Oria classificarsi al secondo posto in graduatoria regionale, conquistando risorse importanti per la sua realizzazione.

Il PEBA è un piano strategico che mira a rendere ogni angolo della città accessibile a tutti, programmando le misure necessarie per eliminare ostacoli e barriere che possono limitare la mobilità delle persone con disabilità, degli anziani, e di chiunque abbia difficoltà di movimento. Trattasi di un impegno morale verso l’inclusività. La città diventa dunque un luogo dove tutti si sentono benvenuti e possono muoversi liberamente. Un progetto che rappresenta l’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire una comunità più accogliente e rispettosa delle esigenze di tutti.

Il Sindaco di Oria Cosimo Ferretti: “Questo risultato sottolinea l’importanza di attingere a risorse economiche attraverso bandi e la capacità della nostra amministrazione di cogliere queste opportunità. È l’ennesimo bando vinto, un altro passo avanti nel nostro viaggio verso un futuro migliore. Il 2024 ci vedrà impegnati nella redazione del PEBA con il coinvolgimento delle scolaresche, delle associazioni e con l’utilizzo dei dati aperti. Doteremo la città di uno strumento di programmazione moderno, efficace e avanzato. Andiamo avanti così, insieme, per costruire la Oria dei nostri sogni“.

Il vicesindaco Michele Locorotondo: “Il PEBA è uno strumento importante per fotografare le situazioni di criticità, e questo lo faremo coinvolgendo le scuole, le associazioni e utilizzando i dati aperti, ma anche per definire le misure da attuare per abbattere tutte le barriere che sono di ostacolo per i diversamente abili, per gli anziani ma più semplicemente, anche per tutti i genitori che non riescono a condurre agevolmente un passeggino. Un passo avanti verso la normalità. Un atto doveroso. Un percorso di medio periodo verso una città più accogliente, più moderna e più a misura d’uomo”.

