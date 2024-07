Ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale trovato a Ostuni

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto nella mattinata di giovedì all’interno di un palazzo storico nel centro di Ostuni, dove sono in corso lavori di riqualificazione. L’edificio, di proprietà del Comune, ha visto i lavori immediatamente sospesi dagli operai che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia Locale e del commissariato di Ostuni sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, situata in via Cattedrale, nel cuore del centro storico affollato di turisti. Sul posto è arrivato il personale del reparto artificieri della Polizia che ha recuperato l’ordigno, poi fatto brillare in un luogo sicuro.

L’intervento rapido delle autorità ha garantito la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti, evitando qualsiasi incidente.

