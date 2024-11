Salento, operazione antidroga a: eseguiti 35 arresti per traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio

Nelle prime ore di oggi, Lecce e la sua provincia sono state teatro di una vasta operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L’intervento ha visto l’esecuzione di 35 misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di individui ritenuti coinvolti in un’organizzazione criminale dedita a gravi reati.

Le accuse mosse contro i membri di questo gruppo riguardano attività illecite legate al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. Inoltre, gli indagati sono accusati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Questa operazione rappresenta un’importante risposta delle forze dell’ordine contro la criminalità organizzata, mirata a smantellare reti di traffico di droga e a fermare il ciclo di riciclaggio di denaro sporco che spesso alimenta ulteriori attività illecite. Le indagini, condotte con grande professionalità e coordinamento, hanno messo in luce una serie di dinamiche criminali complesse e ben organizzate.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di questa operazione non solo per il contrasto alla droga, ma anche per la salvaguardia della sicurezza e della legalità nella comunità salentina. L’azione si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla criminalità, volto a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

I dettagli dell’operazione e le modalità di svolgimento delle indagini verranno resi noti nelle prossime ore, insieme a ulteriori informazioni riguardanti gli arrestati e le evidenze raccolte. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il crimine e nel tutelare la legalità, contribuendo a una risposta ferma e decisa contro le organizzazioni criminali attive sul territorio.

Maria Teresa Carrozzo