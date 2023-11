Omicidio Stasi, 9 novembre: Paolo fu ucciso un anno fa

FRANCAVILLA FONTANA – Il 9 novembre di un anno fa, Paolo Stasi, 19enne di Francavilla Fontana, fu ucciso sotto l’uscio della sua abitazione, in via Occhibianchi. Ad un anno di distanza, con il presunto killer in carcere e imputato per omicidio volontario in concorso, sono ancora tante le domande in cerca di verità.

