Omicidio Lecce, gli arcivescovi: ‘Più sicurezza ed educazione’

A seguito dell’efferato omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre nel quartiere di Santa Rosa di Lecce, l’arcivescovo Michele Seccia e l’arcivescovo coadiutore Angelo Raffaele Panzetta esprimono forte preoccupazione e sconcerto per l’accaduto. “Un crimine avvenuto in un orario e in un luogo che ha messo a rischio anche altre vite. È terribile pensare che, mentre ci prepariamo a celebrare il Natale, il valore della vita venga oscurato dalla violenza”, affermano i due prelati.

Seccia e Panzetta chiedono alle forze dell’ordine di fare chiarezza al più presto sull’omicidio, di individuare i responsabili e di intensificare i controlli sullo spaccio di droga, un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. “Le famiglie, la scuola e gli oratori parrocchiali devono intensificare il loro impegno educativo per prevenire le devianze e proporre modelli positivi che aiutino i ragazzi a crescere in giustizia e verità”, concludono i due arcivescovi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author