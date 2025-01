Omicidio Dogna a Santo Spirito, fermato un uomo

BARI – Ci sarebbe un fermo per l’omicidio di Francesco Dogna, il 63enne dipendente di un call center informatico trovato da sorella e cognato mercoledì scorso riverso in una pozza di sangue nel suo appartamento di via Torino, nel quartiere Santo Spirito di Bari. L’uomo sarebbe stato ucciso con oltre 70 colpi inferti verosimilmente con un coltello, martedì sera. È possibile che abbia aperto la porta al suo assassino. Tracce di sangue sono state trovate anche fuori dall’appartamento di Dogna e per strada. Al momento si fa strada sempre più il movente passionale.

Nelle scorse ore, si sono tenuti il funerali dell’uomo, incensurato, single e da sempre da tutti ben voluto.

*Notizia in aggiornamento*

