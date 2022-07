Foggia – Un uomo è stato ucciso intorno alle 19.15 in via Lucera, angolo via Candelaro, a Foggia. Sono ancora in corso le verifiche della Polizia. Sono almeno una ventina i colpi di pistola esplosi contro la vittima, Alessandro Scopece, 37enne, con precedenti per droga, dipendente di un autolavaggio sito in zona. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove è deceduto poco dopo.