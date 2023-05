Nuovo ospedale nord Barese, al via gara per progettazione

E’ stata approvata dall’Asl Bat la delibera per la gara di affidamento per la progettazione del nuovo ospedale del nord Barese. E’ quanto emerso, nella giornata di martedì 16 maggio. durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese.

La data di scadenza per la presentazione dell’offerta è il 19 giugno, mentre il 22 giugno ci sarà la seduta pubblica per passare poi dall’offerta tecnica a quella economica. L’obiettivo è che nel mese di agosto possa avvenire l’aggiudicazione e in ottobre la sottoscrizione definitiva.

Il dipartimento Salute ha garantito che la copertura finanziaria per il progetto è disponibile, infatti la Regione ha assicurato la parte di cofinanziamento utile per coprire le spese per la progettazione, per la restante parte di finanziamento di 192milioni di euro, invece si attende la convocazione da parte del ministero per la sottoscrizione dell’accordo di programma, il cui protocollo d’intesa è stato siglato il 5 maggio scorso.

