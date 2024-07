Nuovo incidente sul lavoro nel Materano: operaio cade dal tetto

Un operaio di 44 anni, dipendente di una ditta di pannelli fotovoltaici, è caduto dal tetto di un capannone nell’area degli insediamenti produttivi di Garaguso, in provincia di Matera. L’incidente evidenzia ancora una volta la piaga degli infortuni sul lavoro, un problema in costante aumento. Secondo il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, è essenziale che le istituzioni promuovano una cultura del lavoro sicuro, incentrata sulla tutela della salute e della vita dei lavoratori.

Giordano sottolinea l’importanza della formazione e dell’addestramento, a partire dalle scuole secondarie, come strumenti cruciali per prevenire tali incidenti. “Al momento del soccorso da parte dei medici del 118, giunti sul posto con l’eliambulanza, il ferito era vigile. Esiste un tratto comune che lega la maggioranza dei casi: la scarsa o inesistente attenzione al tema della sicurezza sul lavoro. Non esiste per l’Ugl la fatalità – denuncia Giordano -. O non si rispettano le norme e i protocolli o questi non ci sono. In entrambi i casi non si può parlare di fatalità.”

Il Segretario conclude che il tema della sicurezza deve continuare a essere al centro dell’agenda politica e rappresentare una priorità per il Paese. “Nell’augurare una pronta guarigione all’operaio, siamo sicuri che i carabinieri della Compagnia di Tricarico, che stanno indagando sull’incidente, stabiliranno al più presto le cause e le responsabilità. L’Ugl Matera rilancia la campagna #lavorarepervivere attraverso manifestazioni e mobilitazioni, per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni questo drammatico fenomeno e dire basta agli infortuni sul lavoro. Sulla sicurezza c’è ancora molto da fare: i tagli agli investimenti sulla sicurezza, la piaga del lavoro sommerso, l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile e l’assenza di controlli sono tra le principali cause di questa situazione non più tollerabile.”

