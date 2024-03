Nuova caserma Vigili del Fuoco BAT, nulla osta della Regione Puglia

BAT – Nuovi passi in avanti per la caserma del Comando Provinciale BAT dei Vigili del Fuoco. Dopo la pubblicazione del bando di gara per la bonifica dell’area su cui sorgerà la nuova sede, arriva anche il nulla osta della Regione Puglia relativo al terreno dell’ex mattatoio, in via Andria.

La Giunta regionale ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo della nuova caserma, prendendo in considerazione il parere rilasciato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. La delibera del 4 marzo permette di arrivare alla conclusione del procedimento amministrativo della Regione Puglia, che quindi approva la costruzione della nuova struttura successivamente alla bonifica dell’area, in cui si dovrà procedere con lo smaltimento di diversi rifiuti.

L’importo del finanziamento iniziale era fissato in 11,9 milioni di euro, di cui una somma di 1,6 milioni già impegnata. La progettazione è stata affidata a professionisti esterni sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto e consegnato il 16 aprile 2021. Con le varianti chieste dai Vigili del Fuoco e l’incremento del costo dei materiali, l’importo definitivo è passato a 16,8 milioni di euro, consolidati con il progetto esecutivo.

