G7 a Borgo Egnazia: D’Attis e Caroppo chiedono potenziamento di strade e collegamenti con l’aeroporto di Brindisi

La Camera dei deputati ratifica la nomina di Fulvio Maria Soccodato come commissario straordinario che si occuperà della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture che saranno realizzate in vista del G7 in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia. Approvati inoltre due ordini del giorno presentati dai daputati Mauro D’Attis e Andrea Caroppo, entrambi di Forza Italia.

