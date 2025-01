Novoli, arte e tradizione: la mostra di GIX celebra il Salento

Nel cuore della tradizione salentina, l’artista contemporaneo GIX si distingue per un’opera che intreccia natura, storia e cultura locale. La sua mostra, allestita in occasione dell’annuale Fòcara di Novoli, celebra il legame profondo tra passato, presente e futuro del territorio. Le opere di GIX esplorano la materia e ne trasformano il significato, offrendo un linguaggio artistico unico che riflette l’evoluzione culturale. L’iniziativa, parte integrante di un evento iconico per il Salento, rappresenta un dialogo tra tradizione e innovazione, portando l’arte al centro della scena locale e internazionale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts