Nicola Dionisio nuovo ds della Palmese

Nicola Dionisio sarà il nuovo allenatore della Palmese, l’ Sperto direttore sportivo, ex Cavese, Avellino, Potenza, Brindisi e Taranto ha accettato la proposta dopo un lungo corteggiamento. Dionisio, in realtà, aveva deciso di restare fermo qualche anno per concentrarsi nella scoperta di giovani talenti per club di Serie A. Oggi, però, torna in pista.

