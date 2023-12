Fidelis Andria, rinforzo in difesa: ecco Ferrara

ANDRIA – La Fidelis Andria non nasconde le sue ambizioni di vertice e sotto l’albero di Natale fa trovare a mister De Candia un rinforzo di spessore in difesa: si tratta di Michele Ferrara, difensore classe 1993 proveniente dal Messina e che in Puglia ha indossato per anni la maglia del Monopoli. Il giocatore di Canosa è stato ufficializzato via social dal presidente del club Di Benedetto.

