Neonata morta dopo parto a Cisternino, indagata la madre

La donna di 34 anni che martedì scorso ha dato alla luce, nel suo appartamento di Cisternino (Brindisi), una neonata prematura deceduta subito dopo il parto, è sotto indagine per interruzione involontaria di gravidanza. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia e confermata dall’ANSA.

Alfredo Manca, procuratore di Brindisi, ha ordinato l’autopsia per il 13 dicembre sulla salma della neonata nell’ambito delle indagini per comprendere quanto accaduto. La donna, attualmente ricoverata nel reparto Perrino di Brindisi, doveva essere dimessa nella giornata di giovedì 7 dicembre, ma i medici hanno deciso di monitorarla ulteriormente per 24 ore.

Dopo essere stata assistita dai sanitari, la donna ha dichiarato di non esserne consapevole della gravidanza.

