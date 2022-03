Un auto lo centra in pieno, lui si rialza senza problemi.

È accaduto a Nardò, qualche giorno fa. Protagonista un militare appena uscito da un bar nei pressi di piazza Armando Diaz, a Nardò, conosciuta anche come piazza Castello. L’uomo, cammina, attraversa la strada e a un certo punto viene travolto da una Lancia Ypsilon. Immediatamente i conducenti delle automobili si riversano sulla strada temendo il peggio. La clip ha immortalato il momento in cui il militare si rialza agevolmente dopo essere stato scaraventato in alto e poi essere ricaduto sull’asfalto. Poteva essere una tragedia per fortuna non è accaduto.