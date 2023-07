Musei, Rosa (FdI): “Tra i nuovi 17 autonomi anche Melfi e Venosa”

“Passano da 44 a 60 i musei statali dotati di autonomia speciale e il Ministro Sangiuliano non dimentica la Basilicata. Nei nuovi 17 musei dello schema di DPCM approvato in Consiglio dei Ministri, sono presenti anche i parchi e i musei archeologici di Melfi e Venosa”. Lo riporta in un comunicato il senatore lucano di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.

“Con la nuova riorganizzazione voluta da Sangiuliano – aggiunge Rosa – si dotano le strutture museali di una maggiore autonomia e, quindi, di una gestione manageriale più efficiente ed efficace. Si riconosce, come affermato dal Ministro, il valore dei grandi siti culturali italiani e noi non possiamo che ringraziarlo per aver colto l’importanza dei parchi e i musei archeologici di Melfi e Venosa che sono un fiore all’occhiello del panorama culturale lucano e italiano. Il Governo Meloni intende, in questo modo, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, artistico, archeologico, attraverso la valorizzazione dei musei italiani, luoghi di conoscenza, attrattori culturali e volano economico e identitario dell’Italia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp