Hanno lavorato tutta la notte ma alla fine sono riusciti a spegnere le insidiose fiamme che lambivano, ancora una volta la pineta di Castel del Monte. Un fronte vasto quello dell’incendio boschivo che da ieri pomeriggio, martedì 19 settembre, ha interessato le contrade di San Leonardo, Lama Genzana e Castel del Monte in territorio di Andria. Mentre per un altro fronte di fuoco, sviluppatosi sul versante di Spinazzola, i mezzi dei vigili del fuoco giunti da Barletta sono riusciti a domare le fiamme; per quello sul territorio di Andria le difficoltà sono state maggiori. Il comune di Andria, attraverso il comando della polizia locale, ha attivato il Coc per questa emergenza incendio seguito in “presa diretta” dal comandante Francesco Capogna, che era in costante collegamento con la sindaca Giovanna Bruno e l’assessore Pasquale Colasuonno. Per l’incendio in zona Castel del Monte, contrada Lama Genzana ingente è stato lo spiegamento di forze, non solo dei carabinieri forestali, del Raggruppamento Parco, agli ordini del colonnello Giuliano Palomba, ma in particolare dei vigili del fuoco. Le operazioni, sin dal primo pomeriggio di ieri sono state seguite personalmente dal comandante Romeo Gallo e dai suoi collaboratori ed hanno visto mobilitato in toto il comando provinciale di Barletta. La portata dell’incendio ha consigliato di far convergere sul posto forze provenienti da Taranto, Bari ed anche Napoli. Ma come dicevamo alla fine, anche con l’aiuto di volontari e di personale dell’Arif Puglia, le fiamme sono state domate. Da questa mattina stanno sorvolando l’area interessata dall’incendio alcuni droni provenienti dal comando regionale dei vigili del fuoco di Bari. Numerose le staffette effettuate dalla polizia di Andria per condurre sul posto i mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla tegione e dalla Campania. La situazione è comunque sotto controllo. Indagini sono adesso in corso da parte dei carabinieri forestali sia per appurare la natura dell’incendio sia per rilevare eventuali soggetti che nelle ore precedenti l’incendio hanno percorso le aree interessate.

