Morto dopo assunzione di cocaina, un arresto a Bari

I carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna, fidanzati, per il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Lui, 51 anni, è stato raggiunto a Bari e ora si trova in carcere, mentre per lei, 30 anni, è scattato l’obbliga di dimora nel Comune di Imola.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo investigativo, il 18 dicembre del 2022 la coppia avrebbe venduto dosi di cocaina a un uomo di 55 anni, residente in Valsamoggia, il quale ha accusato un malore in seguito all’assunzione della sostanza stupefacente. Dopo mesi di coma, è deceduto il 14 luglio di quest’anno.

Da quando l’uomo è stato soccorso sono scattati gli accertamenti ed è stato scoperto che la coppia era attiva e nota nel mondo dello spaccio e conosceva il 55 da qualche tempo.

