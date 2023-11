BARI – Un uomo avrebbe accoltellato la sua ex fidanzata, una donna di 35 anni, trasportata questa mattina all’alba all’ospedale San Giacomo di Monopoli, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita al Policlinico di Bari. Sulla vicenda ancora tutta da chiarire indagano i carabinieri della Compagnia di Monopoli ma non si sa ancora se l’autore del tentato omicidio sia già in manette o sia riuscito a fuggire.

