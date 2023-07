Monopoli, rissa in discoteca: grave 24enne

BARI – È ricoverato in gravi condizioni ed è in prognosi riservata al Policlinico di Bari, un 24enne tarantino che nelle scorse ore avrebbe partecipato a una rissa in una discoteca di Capitolo, litorale di Monopoli. Il ragazzo è ricoverato con diverse fratture e un’emorragia cerebrale. Immediato il ricorso all’intervento chirurgico. L’episodio nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dalle prime indagini è emerso che il 24enne avrebbe ricevuto diversi colpi, uno dei quali alla testa. Portato all’ospedale di Monopoli, è stato trasferito al Policlinico dove è arrivato in gravi condizioni. A quanto pare, nella rissa è rimasto ferito anche un altro ragazzo, ma per fortuna avrebbe riportato solo alcune contusioni.

